'Katliam yasası'nı eleştirmişti... Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Oyuncu Berna Laçin hakkında 'Katliam yasası' olarak bilinen ve sokak hayvanlarının öldürülmesini de öngören yasanın yürürlüğe girmesi sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Oyuncu Berna Laçin, kamuoyunda infial yaratan 'katliam yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Laçin, paylaşımında yasaya 'evet' oyu veren vekillerin fotoğrafını alıntılayarak "Utançla hatırlanacaksınız. Lanetlisiniz" notunu kaydetti.
Sabah'ın aktardığına göre; Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.
Utançla hatırlanacaksınız— berna lacin?? (@bernalacin35) July 30, 2024
Lanetlisiniz pic.twitter.com/GpHSeyGhKh
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