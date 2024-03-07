Acil ameliyata alınmıştı: Berna Laçin’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Acil olarak ameliyata alınan oyuncu Berna Laçin, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacağını söyleyen Berna Laçin, doktorunun “Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz” dediğini aktardı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:37
Acil ameliyata alınmıştı: Berna Laçin’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Acil olarak ameliyata alınacağını duyuran Berna Laçin, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Dokuz saat süren çok zor bir ameliyattan çıktığını aktaran Laçin, doktorunun “Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız” dediğini söyledi.

Omuriliğinin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacağını duyuran Laçin, doktorunun “Yürümen mucize, o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye” dediğini aktardı.

Berna Laçin’in paylaşımı şöyle:

"Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı:

‘Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye …’

Not: Fotoğrafta Azmi Hocamızın yanındaki kişi de daha önce Azmi Hocamızın mucizesi ile yıllar önce çok büyük bir trafik kazasında boynundan onura paramparça olan canım arkadaşım Tuğba…

Yine Azmi Hocanın mucizesi ile o fotoğrafa ayakta katılacağım günü bekliyorum."


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