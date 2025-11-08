Kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.11.2025 09:29:00
Kayseri'de çıkan kavgada M.A.Y.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği O.D. hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta saat 01.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.A.Y. ile O.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y pompalı tüfekle O.D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği O.D. ağır yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı O.D., ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Polis ekipleri, M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

