Kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:33
Kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti
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Kayseri'de ilçeye bağlı Kazancık mahallesinde meydana gelen olayda; S.B. ile M.E. arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.E., yanında bulunan tabanca ile S.B.’nin kafasına ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından S.B.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri kayıplara karışan M.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi M.E., Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu Malatya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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