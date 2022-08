İzmir'de okuldaki talanı görüntüleyen eğitmene soruşturma açıldı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin talan edilmesini okulun Müdür Yardımcısı Ersen Kılıç, görüntüledi. Kılıç, görüntüleri İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ileterek şikâyette bulundu.

Okul binalarının her gün talan edildiğini gören Kılıç, her defasında polisi arayarak ihbar etti. Polise yaptığı şikâyet ile yetinmeyen Kılıç, yaşananları ilçe milli eğitim, valilik ve Emniyet müdürlüklerine resmi yazı yazarak bildirdi. Her şikâyet sonrası olay yerine polis gelerek inceleme yaptı. Ancak, hırsızlar okul ve pansiyon binasını soymaya devam etti.

VEKİLLE PAYLAŞTI

Herhangi bir önlem alınmadığını gören Kılıç, yaşanan olayı videoya alarak bir milletvekiline gönderdi. Milletvekilinin konuyu Meclis gündemine getirmesiyle hırsızların devletin binasında yaptığı yağma unutuldu, Kılıç’ın çektiği video ise tartışma konusu oldu.

"İZİNSİZ ÇEKİM" SUÇLAMASI

Videoyu izleyen İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Kılıç’a “izinsiz çekim yapmak” suçlamasıyla soruşturma açtı. Kılıç, müfettişlere verdiği ifadede başına gelenleri şöyle anlattı:

Hırsızlar devlet malını göz göre göre soydukça bir öğretmen ve bir okul yöneticisi olarak vicdanım rahat değildi. Bornova gibi bir ilçenin göbeğindeki bir okul binasında yedi ay süren bir talan, soygun, hırsızlık nasıl önlenemiyordu. Resmi kurumlara önlem alınması için dokuz ayrı dilekçe yazdım ve elden teslim ettim. Devlet malını ve itibarını korumaya çalışan bir öğretmen, bir vatandaş olarak gösterdiğim bu çabalar sonucunda okulumuzda yaşanan bu hırsızlığı duyurdum diye soruşturma açılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Okul yöneticisi olarak binaların korunması benim de sorumluluk alanımdadır. Hırsızlık anını kanıtlamak amacıyla görüntüledim. Hırsızları, soyguncuları suçüstü görüntülemek mi suç acaba? Gerekli önlem alınsaydı, devletimiz 10 milyon Türk Lirası değerinde bir zarara uğramayacaktı.”