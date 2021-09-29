Kavuncu'ya saldırısında HTS kayıtlarında MHP ve Ülkü Ocakları detayı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya, 20 Ağustos 2021 tarihinde sokak ortasında yumruklu saldırıda bulunan zanlı Sinan Oral dün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Tahliye kararında, “Şüphelinin sabit ikametgâh sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil itibarıyla, delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı, cezanın alt ve üst sınırı, şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olması ibarelerinin bulunduğu tahliye talebi Bakırköy 1.Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kabul edildi” denildi.
Öte yandan Kavuncu’nun avukatı aracılığıyla 2 Eylül’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Oral’ın HTS kayıtlarında ortaya çıkan olay anında görüştüğü kişiler hakkında inceleme talep ettiği öğrenildi. Görüşmelerde yer alan isimlerin MHP ve Ülkü Ocakları ile temasları olduğuna dikkat çekilirken dilekçede, “Şüphelinin HTS kayıtları incelendiğinde, şüphelinin olay günü sık aralıklarla görüştüğü kişilerden Erhan Özkök, İsmail Murat Balta, Bedirhan Çiçek, Hüseyin Aygan, Hakan Çiçek ve Murat Kaplan’ın, MHP ve Ülkü Ocakları ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda kişilerin; ifadelerinin alınmasını, şüpheli ile bağlantılarının bulunup bulunmadığının tespitini... Şüphelinin azmettiricisi olup olmadıklarını, bu eylemin siyasi saiklerle işlenip işlenmediğinin tespitini... Listedeki kişilerin 19, 20 ve 21 Ağustos tarihlerindeki HTS kayıtlarının temin edilerek cep telefonlarının olay mahallinde sinyal verip vermediği hususunun belirlenmesini” ifadeleri kullanıldı.
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