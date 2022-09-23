Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü

Şanlıurfa'da, 'koyun otlatırken' üzerine çıktığı kayanın yerinden oynamasıyla düşerek altında kalan Mehmet Sinan Y. (12), hayatını kaybetti.

DHA
23 Eylül 2022 Cuma, 09:15
Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü
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Siverek ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Bozkoyu Mahallesi'nde 22 Eylül Perşembe akşamı, merada koyun otlatan Mehmet Sinan Y., kayaların üzerine çıktı.

Yaygın, kaya yerinden oynayınca dengesini kaybederek, düştü. Yerden kalkamayan Yaygın'ın üzerine ise kaya devrildi.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılarak, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Yaygın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 


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