Kaybolan köpeğini bulan kişiye 10 kilo bal hediye etti

Samsunlu avcı Fatih Gören'in trüf mantarı toplamak için gittiği Uşak’ta kaybolan “Radar” isimli mantar avcısı köpeği, Denizli'de bulundu. Köpeğin sahibi, Radar'ı bulan kişiye 10 kilo bal hediye etti.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 19:28
Kaybolan köpeğini bulan kişiye 10 kilo bal hediye etti
Abone Ol google-news

Trüf mantarı avcılığı ve arıcılık işi yapan Fatih Gören, 1 Nisan’da Uşak'ta mantar avı yaparken “Radar” isimli köpeği yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Günlerce köpeğini arayan ve bulamayan Gören, onu bulana 10 kilo doğal bal sözü vermişti.

10 KİLO BAL VERDİ

Samsun’a dönen Gören, köpeğinin önceki gün Denizli'nin Çivril ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Cemil Nas ve oğlu İbrahim Can Nas tarafından kuzugöbeği mantarı ararken bulunduğu haberini aldı.

Samsun'dan tekrar Denizli'ye giderek köpeği teslim alan Gören, bal sözünü yerine getirdi. Köpeğini bulan kişiye 10 kilo bal vererek teşekkür etti.


bal haberleri Köpek haberleri Hediye haberleri

İlgili Haberler

Erzincan’da vahşet… Kurdu köpeklerine boğdurdu: Gözaltına alındı

Erzincan’da vahşet… Kurdu köpeklerine boğdurdu: Gözaltına alındı
Kayıp köpek 9 ay sonra ortaya çıktı: 'Hollywood'un yazmak isteyeceği bir hikaye'

Kayıp köpek 9 ay sonra ortaya çıktı: 'Hollywood'un yazmak isteyeceği bir hikaye'
Araştırma: 'Köpekler stresin kokusunu alabiliyorlar'

Araştırma: 'Köpekler stresin kokusunu alabiliyorlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'ın saldırısının ardından Çin'den ilk açıklama

İran'ın saldırısının ardından Çin'den ilk açıklama
Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Başak burcu yorumu
AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!

AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Terazi burcu yorumu
DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum

DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum
Günlük burç yorumları: 15 Nisan 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Nisan 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Meral Akşener’den YSK’ya tepki: ‘Hırsızların masasına haram olarak sundu’

Meral Akşener’den YSK’ya tepki: ‘Hırsızların masasına haram olarak sundu’
Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Akrep burcu yorumu