Kaybolan köpeğini bulan kişiye 10 kilo bal hediye etti
Samsunlu avcı Fatih Gören'in trüf mantarı toplamak için gittiği Uşak’ta kaybolan “Radar” isimli mantar avcısı köpeği, Denizli'de bulundu. Köpeğin sahibi, Radar'ı bulan kişiye 10 kilo bal hediye etti.
Trüf mantarı avcılığı ve arıcılık işi yapan Fatih Gören, 1 Nisan’da Uşak'ta mantar avı yaparken “Radar” isimli köpeği yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.
Günlerce köpeğini arayan ve bulamayan Gören, onu bulana 10 kilo doğal bal sözü vermişti.
10 KİLO BAL VERDİ
Samsun’a dönen Gören, köpeğinin önceki gün Denizli'nin Çivril ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Cemil Nas ve oğlu İbrahim Can Nas tarafından kuzugöbeği mantarı ararken bulunduğu haberini aldı.
Samsun'dan tekrar Denizli'ye giderek köpeği teslim alan Gören, bal sözünü yerine getirdi. Köpeğini bulan kişiye 10 kilo bal vererek teşekkür etti.
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