Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: Amca gözaltında!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 11 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı gözaltına alındı.
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor.
"Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken olayla ilgili soruşturmada küçük kızın ağabeyi E.G., gözaltına alınmıştı. Adli Tıp incelemesinde kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu tespit edilemedi.
AMCA GÖZALTINDA
Küçük kızın amcası aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı gözaltına alındı. 18 yaşındaki ağabey ise serbest bırakıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 11. günde de sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.
ISIRIK İZİNİN KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Raporda, ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Gözaltı süresi uzatılan ağabey daha sonra serbest bırakıldı.
AMCA AYNI ZAMANDA TAVŞANTEPE MAHALLESİ MUHTARI
Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan kişi gözaltına alındı.
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