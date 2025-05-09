Kayıp olarak aranan iki arkadaş Kütahya'da bulundu!

Burdur'da ailelerin kayıp başvurusunda bulunduğu M.E. (15) isimli kız ile arkadaşı O.İ. (16) taksiyle geldikleri Kütahya'da bulundu.

Kayıp olarak aranan iki arkadaş Kütahya'da bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 15:19

Burdur'da aileleriyle birlikte yaşayan M.E. ve O.İ., saat 02.00 sıralarında evlerinden ayrıldı.

Aileleri, çocuklarından haber alamayıp çevrede yaptığı aramalarda bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

İncelemede; iki arkadaşın Burdur Otogarı'ndan en son taksiyle Kütahya'ya geldiği belirlendi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E. ve O.İ.’nin bulunması için çalışma başlattı.

Gençlerin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gördüğü ihbarı sonrası harekete geçen Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, M.E. ve O.İ.'yi bir ilkokulu yanındaki parkta buldu.

Çocuk Şubesi ekiplerince emniyete götürülen M.E. ve O.İ.'nin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.


Etiketler: #Burdur #kayıp #Çocuk

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