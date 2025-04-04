Kayıp olarak aranıyordu... Dağ yolunda darbedilmiş halde bulundu!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:28

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:56

Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü Bayraklı ilçesindeki evinden ayrılan B.E.A.'dan (15) bir daha haber alınmadı. Telefonla ulaşamayınca durumundan endişe duyan ailesi, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk Ormanı'ndaki dağ yolunda, bölgede oturan gençler, hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu buldu. Yurttaşlar, darbedildiği için ağır şekilde yaralanan çocuğu patika yoldan ana caddeye indirirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olduğu anlaşılan çocuğun kayıp olarak aranan B.E.A. olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.