Kayıp olarak aranıyordu, kalbinden vurulmuş halde bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 56 yaşındaki kişi, kalbinden vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:51
Kayıp olarak aranıyordu, kalbinden vurulmuş halde bulundu
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Torbalı’nın Çakırbeyli Mahallesi’nde yaşayan, dün akşam evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 56 yaşındaki Latif Baştürk, boş arazide köylüler tarafından kalbinden vurulmuş olarak bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Baştürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan ölü olarak bulunduğu yerde bir tüfek olduğu öğrenilen Baştürk’ün intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Hiç evlenmediği ve yaşlı ve yatalak olan annesine baktığı öğrenilen Latif Baştürk’ün ölümüyle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.


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