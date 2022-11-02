Kayıp üniversiteli Doğanay, ağaca asılı halde ölü bulundu

Ankara'da günlerdir haber alınamayan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş (19), ağaca asılı halde ölü bulundu. Demirtaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 06:50
Kayıp üniversiteli Doğanay, ağaca asılı halde ölü bulundu
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Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş, cumartesi günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demirtaş için arama çalışması başlatıldı.

Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, AFAD ve AKUT ekipleri, dün Demirtaş'ın cep telefonundan en son sinyal alınan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde arama başlattı.

Ekipler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanlık alanını da kapsayan bölgede koridor oluşturup, tarama yaparak, kayıp genci bulmaya çalıştı. Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasında kalan sarp arazide de arama yapıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Doğanay Demirtaş'a ait bir ize rastlanmadı.

Doğanay Demirtaş'ın, daha önce Eymir Gölü çevresinde birkaç kez kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığı, cep telefonunun da en son göl çevresinden sinyal verdiği belirtildi. 

Yapılan arama çalışmaları sonucunda üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş(19), ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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