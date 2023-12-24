Kayıp yakınları DEMAK’ı kurdu: 'Sesimize ses olun, bize yardım edin'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 17:52

Güncelleme: 24.12.2023 - 17:52

Deprem felaketinin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen yakınlarına hiçbir biçimde ulaşamayan yurttaşların arayışı sürüyor. Mücadelelerini dernekleşerek sürdürme kararı alan kayıp yakınları, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ni (DEMAK) kurdu.

Depremde oğlu Mustafa Batuhan Güleç'e ulaşamayan dernek kurucusu ve sekreteri Sema Güleç gazetemize konuştu. Resmi olarak 141 kayıp olsa da gerçek sayının bundan çok daha fazla olduğuna değinen Güleç, “Birçok yöntem denememize rağmen hiçbir şekilde yakınlarımıza ulaşamadık. Çoğumuz enkaz tamamen kaldırılana kadar orada bekledik, Resmi tüm kuruluşlara başvurduk. DNA örneklerimizi verdik, şimdiye kadar herhangi bir eşleşme olmadı" dedi.

"KOMİSYON TALEBİMİZ KABUL EDİLMEDİ"

Hastanelerde, mezarlıklarda, sevgi ve bakım evlerinde, devletin tüm kurumlarında yakınlarını aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Güleç, “Dernek kurulduktan sonra ilk işimiz Ankara’ya TBMM’ye gitmek oldu. 11 ilin milletvekilleri ile görüştük. Bu görüşmelerde kayıplarımızın bulunması için komisyon kurulmasını talep ettik. Bu öneri TBMM’de milletvekilleri tarafından oylandı fakat kabul edilmedi” ifadelerini kullandı. Gazetemiz amacıyla yetkililere ve kamuoyuna DEMAK adına çağrıda bulunan Güleç, şunları söyledi:

“İsteklerimiz çok net; Meclis’te arama komisyonu kurulması. Hastanelerde yatan depremzede varsa bizlerin DNA’sı ile eşleştirilmesi. Fethi kabirlerin hızlı bir şekilde yapılması. Devletin herhangi bir kurumunda herhangi bir depremzede varsa yine DNA’larımızla eşleştirilmesi. Üstünkörü kaldırılan enkazlarda, molozların yeniden taranması. Vefat eden tüm depremzedelerin fotoğraflarının yüz taramasına dahil edilmesi ve DNA’larının veri tabanı oluşturarak karşılaştırılması.”