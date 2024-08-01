Kaymakam ve AKP’nin ilçe başkanı hastanelik oldu

Yayınlanma: 01.08.2024 - 22:46

Güncelleme: 01.08.2024 - 22:46

Edinilen bilgiye göre; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AKP Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçeye bağlı Kadıköy’de Edirne İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmasını incelemek için Kadıköy’e gitti.

Kadıköy Muhtarlığı tarafından, yol yapım çalışmasını inceleyen Yılmaz, Kılınç ile beraberindeki personele, aralarında tavuk etinin de yer aldığı ikramda bulunuldu. Yemek yiyen Kaymakam, İlçe Başkanı ile Edirne İl Özel İdaresi personeli, çalışmanın tamamlanmasıyla köyden ayrıldı.

Kaymakam Yılmaz ve İlçe Başkanı Kılınç’ın da yer aldığı 11 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 11 kişi tedavi altına alındı. Serum bağlanan Cemalettin Yılmaz, Gürcan Kılınç ve İl Özel İdaresi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.