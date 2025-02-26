Kaymakamlık duyurdu: 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi
Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamlığı, ilçede 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini bildirdi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozova ilçesinde 6 muhtarın Kaymakamlık tarafından görevden alındığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."
Etiketler: #Şanlıurfa #ceset
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme