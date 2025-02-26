Kaymakamlık duyurdu: 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamlığı, ilçede 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini bildirdi.

Kaymakamlık duyurdu: 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:22

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozova ilçesinde 6 muhtarın Kaymakamlık tarafından görevden alındığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."


Etiketler: #Şanlıurfa #ceset

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