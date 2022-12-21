Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: Eğitime kar engeli, bu ilçelerde okullar tatil

21 Aralık 2022 Çarşamba, 07:30

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Adana'nın Tufanbeyli, Aladağ ve Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adana’nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Karın yoğun yaşandığı Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.