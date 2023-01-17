Kayseri’de 2 halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi otobüsünün özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:39
Kayseri’de 2 halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Abone Ol google-news

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Onur K. yönetimindeki belediye otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Sancak G.'nin kullandığı özel halk otobüsüne çarptı.

Kazada otobüslerde bulunan 15 kişi yaralanırken, belediye otobüsünün şoförü Onur K. araçta sıkıştı.

İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Onur K. ise itfaiyecilerin yaklaşık 10 dakika süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri otobüs Halk otobüsü özel halk otobüsü kaza

En Çok Okunan Haberler