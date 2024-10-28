Kayseri'de 2 milyon 400 TL'lik vurgun: 16 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:59

Güncelleme: 28.10.2024 - 11:01

Kayseri genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar yürütüldü.

6136, 2521 ve 5729 sayılı kanuna muhalefet olaylarında; 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca ve 83 adet fişek ele geçirildi.

18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı. 5 adet change yapılmış araç, 1 adet gümrük kaçağı araç, 2 adet çalıntı araç, 1 adet sahte plakalı araç ve 1 adet çalıntı bisiklet ile birlikte, 2 milyon 400 bin TL değerinde hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

TOPLAM 228 YIL HAPİS CEZASI OLAN 176 KİŞİ YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, toplam 228 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 176 şahıs yakalanırken, 49 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.