Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 78 yaşındaki kişi Cami Kebir'in tuvaletinde ölü bulundu.
Melikgazi ilçesinde, cami tuvaletinin lavabo kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı gören vatandaşlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Ölümü şüpheli bulunan O.Ç'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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