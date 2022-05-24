Kayseri'de akranı tarafından boğazından bıçaklanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
Kayseri'de 15 yaşındaki G.O. yine aynı yaştaki çocuk B.A. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan G.O.'nun hayati tehlikesi devam ediyor.
Kayseri'de, 15 yaşındaki B.A. tarafından çıkan tartışmada bıçakla boğazından yaralanan yine 15 yaşındaki G.O. hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Olay sırasında kendisini de yaralayan B.A.'nın da hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Olay, geçen cuma günü sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan G.O.'nun tedavisi sürüyor. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi. Olaydan sonra kendisini de yaralayan B.A.'nın da hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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