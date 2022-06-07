Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 17 kişi yakalandı
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 17 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Anbar, Hürriyet, Battalgazi, Esenyurt, Argıncık, Yavuzlar ve Yenişehir mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 15 yıl 5 ay ile 1 yıl 5 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K, O.Ç, S.T, A.Ş.B. ve H.D. ile çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 12'si serbest bırakıldı, 5 hükümlü ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip cezaevine teslim edildi.
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