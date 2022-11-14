Kayseri'de baltalı cinayet: Yengesini katletti, ağabeyi kalp krizinden yaşamını yitirdi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:38

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

Burada, Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, iddiaya göre balta ile yengesine saldırdı.

Yatalak hasta olduğu öğrenilen ağabey Abdullah Topçu, olaya tanık olmasının ardından kalp krizi geçirdi.

ÇİFT ÖLDÜ, FAİL GÖZALTINDA

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.