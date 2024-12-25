Kayseri'de boya kazanında patlama: 3 yaralı

Kayseri'de bir işyerinde boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Kayseri'de boya kazanında patlama: 3 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:39

Olay, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385'inci Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen işyerinde meydana geldi.

İddiaya göre işyerinde bulunan boya kazanı, gaz sıkışmasından dolayı patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İşyerinde hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri #işyeri #patlama

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