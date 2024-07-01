Kayseri’de 'çocuğa istismar' skandalı infial yarattı: 10 polis yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait araçları ateşe verdi. Çıkan olaylarda 10 polis yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 07:53
Kayseri’de 'çocuğa istismar' skandalı infial yarattı: 10 polis yaralandı
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Kayseri'de iddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ederken yakalandı.

Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü.

10 POLİS YARALANDI

Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.

Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILIYOR

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.


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