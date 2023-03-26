Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarını uyardı: Rehavete kapılmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla “seçim” gündemi için buluştu. Kılıçdaroğlu, ekibine “Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Yereldeki başarıyı genelde göstermeliyiz” diye seslendi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarını uyardı: Rehavete kapılmayın
Abone Ol google-news

CHP’li belediye başkanları Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde seçim gündemiyle basına kapalı olarak toplandı. Edinilen bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlara seçimlere yönelik uyarılarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu’nun, “Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Rehavete kapılmayacaksınız. Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın. Arkadaşlar bazen beni de bir yerlere götürüyor. Alkış kıyamet kopuyor. ‘Seçimi kazandık’ gibi bir hava oluşuyor. Halbuki bizim partililerimizin ağırlıklı olduğu bir yer. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu oluyor. Bizim farklı yerlere yönelmemiz gerek” uyarısını yaptığı öğrenildi. 

Başkanlardan birleştirici bir dil kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun “Kimseye olumsuz, sert davranmayın. Kötü davranırsak Erdoğan’dan ne farkımız kalır? Biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bunu yerelde gösterdik şimdi genelde göstermek istiyoruz” dediği belirtildi.  

‘İNSANLARA DOKUNMALIYIZ’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da “İnsanlara dokunacak, ötekileştirmeyecek konuşmalarımız olmalı. Hayat pahalılığına vurgu yapılmalı. İnsanlar mutlaka bir değişim istiyor. Konuşmalarımızda sadece CHP değil, Millet İttifakı vurgusu yapmalıyız” dediği belirtildi. 

‘3 BİN SANDIKTA GÖREVLİ YOK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in de 3 bin 90 sandıkta hâlâ görevli olmadığını söylediği başkanlardan gönüllü bulunması konusunda destek istediği belirtildi. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP ANKET Seçim seçimler

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan’a yanıt

Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan’a yanıt
Son dakika... 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce'den 'Kılıçdaroğlu' sorusuna net yanıt

Son dakika... 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce'den 'Kılıçdaroğlu' sorusuna net yanıt
Son dakika... Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan mesaj

Son dakika... Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan mesaj

En Çok Okunan Haberler