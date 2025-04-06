Kayseri'de ekiplerden operasyon: 51 zanlı yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-6" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.
51 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Toplam 148 ekip ve 1014 personelin katıldığı çalışmalarda, 14 bin 764 kişi ve 11 bin 883 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, 32,61 gram uyuşturucu, 2 tüfek, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 76 fişek ele geçirildi.
Çalışmalarda, 6 hacizli araç la çalıntı 1 otomobil ve 1 motosiklet ele geçirildi, 16 araç ise trafikten men edildi.
Etiketler: #Kayseri
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultay sonrası yol haritası açıklandı!
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- İptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?
- Ümit Özdağ'a iddianame tartışması istifa getirdi
- 'Bir iftiracı tanığın daha ipliği pazara çıktı'
- Berna Laçin'den 'alkol boykotu' çağrısı
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan kurultay açıklaması
- Başsavcılıktan flaş açıklama!
- Dev derbinin cezaları belli oldu!