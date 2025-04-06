Kayseri'de ekiplerden operasyon: 51 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 06.04.2025 - 09:58

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-6" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Toplam 148 ekip ve 1014 personelin katıldığı çalışmalarda, 14 bin 764 kişi ve 11 bin 883 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 32,61 gram uyuşturucu, 2 tüfek, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 76 fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda, 6 hacizli araç la çalıntı 1 otomobil ve 1 motosiklet ele geçirildi, 16 araç ise trafikten men edildi.