Kayseri’de ele geçirildi: Tam 1 ton 135 kilo...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda takip edilen bir kamyonette 1 ton 135 kilo kaçak tütün ile 3 milyon 580 bin adet makaron ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de ele geçirildi: Tam 1 ton 135 kilo...
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İHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:48

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak makaron ve kaçak tütün ticaretine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde İ.A. (22) ve H.T. (43) yakalanırken, şahısların bulunduğu kamyonette yapılan aramalarda; 3 milyon 580 bin adet makaron ile 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.


Etiketler: #Kayseri #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü

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