Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi
Kiracılar O.Ö. ve G.Ö. kardeşler ile ev sahibi A.S. arasında yaşanan tartışma kötü bitti. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine, kendilerini evden çıkarmak isteyen A.S.'ye sinirlenen kardeşler, evi ateşe verdi. Evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kayseri'de kiracının, ev sahibiyle tartıştıktan sonra ateşe verdiği ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.S isimli şahıs, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak'taki evinin kiracıları O.Ö. ve G.Ö. kardeşleri, apartman sakinlerinin şikayetinden dolayı çıkarmak istedi. Ev sahibiyle telefonda tartışan O.Ö. ve G.Ö, daha sonra evi ateşe verdi.
TARTIŞMAYA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kiracılar ile apartman sakinleri arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahalede bulundu.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen kiracılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, ev kullanılamaz hale geldi.
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