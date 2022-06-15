Kira artışlarında yüzde 25 sınırı tutmadı: Zamlar öne çekildi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’de konut krizi barınma krizine dönüyor. Kiracı ve ev sahibi ilişkilerini alt üst eden fahiş kira artışlarına karşı hükümetin getirdiği yüzde 25 sınırlaması ise çözüm değil sorun yarattı. Ipsos’un yaptığı araştırmaya göre kısıtlama uygulanamıyor ve kiracıların yüzde 73’ü yeni ev bulamayacakları için fahiş kira zamlarını kabul etmek zorunda kaldı.

Ipsos’un araştırmasındaki tabloyu doğrulayan emlakçılar ise yüzde 25 sınırlamasının zamları öne çektiğini ve fiyatları daha da artırdığını söylüyor. Üsküdar’da emlakçılık yapan Yasin Toprak yüzde 25 kira sınırlaması açıklanmadan birkaç gün önce kontrat yenileyen kiracıların da isyan ettiğini belirtti. Toprak, “Yasa Haziranı kapsıyor ama 30 Mayıs’ta kontrat yenileyenler de faydalanmak istiyor. Onlar da haklı ama bunun sonu yok. Bende 100 kiracı varsa 62’si ev sahibiyle kavgalı. Daha dün akşam semtimizde bir silahlı kavga yaşandı” dedi. Kira sınırlamasıyla birlikte boş dairelerdeki kiraların daha çok arttığını belirten Toprak, şöyle konuştu:

“Ev sahibi, normalde 5 bin liraya kiraya vereceği evi önümüzdeki yılın kira zammını da şimdiden ekleyerek 7 bin liraya veriyor. Çünkü bu sınırlamanın seneye biteceğine güvenmiyor.”

İstanbul Fatih’te emlakçılık yapan Orhan Kan ise “Kiralara hiç karışmasalardı piyasa daha sakin olacaktı” dedi. Tek kirayla geçinmeye çalışan ev sahiplerinin bu uygulama ile zarara uğratıldığını söyleyen Kan şöyle konuştu:

“Adamın elektriğine, doğalgazına, benzinine deli gibi zam yapıyorsunuz ama adamın yıllarca emek verip aldığı bir tanecik evine zam yapıp gelirini düzenlemesine izin vermiyorsunuz. Ev sahipleri geliyor bize ‘her şeyim yüzde 100 arttı ne demek kiramı yüzde 25 artırmak’ diye soruyor o da haklı olarak.” Kan da yeni uygulama ile fiyatlarda bir gerileme olmadığını vurgulayarak “Aksine arttı da, şu an Kocamustafapaşa’da 2+1 ev yok 5 bin liraya. Asgari ücretliler buralarda barınamıyor artık” dedi.