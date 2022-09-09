Kilis'te terör örgütü IŞİD üyesi tutuklandı

Kilis'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirtilen kişi yakalanıp, tutuklandı.

DHA
09 Eylül 2022 Cuma, 16:44
Kilis'te terör örgütü IŞİD üyesi tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü IŞİD içinde faaliyet gösteren bir kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent merkezinde takibe aldığı şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

İsmi açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


IŞİD Terör Terör örgütü terörist

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler