Kilis'te terör örgütü IŞİD üyesi tutuklandı
Kilis'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirtilen kişi yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü IŞİD içinde faaliyet gösteren bir kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent merkezinde takibe aldığı şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
İsmi açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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