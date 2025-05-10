Kayseri'de 'kaçak kazıya' suçüstü: 5 şüpheli yakalandı
Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
Tomarza İlçesi Şıhbarak Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YAKALANDI
Y.B'nin evinde arama yapan ekipler, evde bulunan V.Ş, E.E, M.K. ve A.K'nin define aramak için bir araya geldiğini tespit etti.
Gözaltına alınan 5 şüpheliye ait 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 batarya, 4 değerli maden arama çubuğu, 1 ruhsatsız tabanca, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser niteliği taşıyan taş, bir miktar esrar ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Kayseri #KAÇAK Kazı #Kaçakçı
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