Mersin’de 'aranan şahıslar' operasyonu: 37 tutuklama
Mersin’de jandarmanın son bir hafta içinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 530 kişi yakalandı, 37’si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına son bir hafta içerisinde ağırlık verdi.
Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik yaptığı çalışmalarda belirlenen adreslere kent genelinde bir çok operasyon yapıldı.
Operasyonlarda dolandırıcılık suçundan 23, hırsızlık suçundan 24 yıla kadar hapis cezası bulunan hükümlülerinde olduğu 530 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 37’si sevk edildiği adliye de çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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