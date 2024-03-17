Mersin’de 'aranan şahıslar' operasyonu: 37 tutuklama

Mersin’de jandarmanın son bir hafta içinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 530 kişi yakalandı, 37’si tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:19
Mersin’de 'aranan şahıslar' operasyonu: 37 tutuklama
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına son bir hafta içerisinde ağırlık verdi.

Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik yaptığı çalışmalarda belirlenen adreslere kent genelinde bir çok operasyon yapıldı.

Operasyonlarda dolandırıcılık suçundan 23, hırsızlık suçundan 24 yıla kadar hapis cezası bulunan hükümlülerinde olduğu 530 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 37’si sevk edildiği adliye de çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Aranıyordu... FETÖ hükümlüsü Mersin’de yakalandı!

Aranıyordu... FETÖ hükümlüsü Mersin’de yakalandı!
Mersin'de denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu

Mersin'de denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu
Mersin'de 26 kaçak göçmen yakalandı

Mersin'de 26 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi

Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı

İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
İmamoğlu'ndan kendisine Kuran gösteren kişiye yanıt: 'Belli ki aldatılmış...'

İmamoğlu'ndan kendisine Kuran gösteren kişiye yanıt: 'Belli ki aldatılmış...'
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Turgut Altınok’un malvarlığı tartışması sürüyor:Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL

Turgut Altınok’un malvarlığı tartışması sürüyor:Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı