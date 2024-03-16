'Yılanlar Grubu' çetesi operasyonu: 13 tutuklama

Kayseri’de ’Yılanlar Grubu’ adı altında yasadışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 00:59
'Yılanlar Grubu' çetesi operasyonu: 13 tutuklama
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırlarında faaliyet göstermekte olan silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda "Yılan B." lakaplı B.Ş.’nin "Yılanlar Grubu" adı altında kendi oluşumunu kurarak illegal bir yapılanma içerisine girdiği ve yapı içerisinde bulunan şahısların İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

28 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden aralarında çete lideri ve sağ kolununda bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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