Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de 17 katlı binada yangın!

Son dakika haberi... Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:57
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


Ataşehir İstanbul Yangın

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