Kayseri'de korkutan yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:27
Kayseri'de korkutan yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi'nde 11 katlı bir apartmanın 2’inci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken apartmanın üst katlarında mahsur kalan yurttaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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