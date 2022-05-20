Kayseri'de 'otomobil dolandırıcılığı' iddiası: 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kayseri'de otomobil alım satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İlk tespitlere göre yaklaşık 70 müştekinin mağdur edildiği öğrenilmişti.
Erkilet Mahallesi'ndeki bir oto galericide, piyasada güven sağladıktan sonra son zamanlarda ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satımlarında ödemeleri aksatarak usulsüzlük ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan R.Y. ile oğulları G.Y, A.Y. ve S.Y. ile F.K. ve Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.
NE OLMUŞTU?
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'ndeki bir oto galericide usulsüzlük ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla R.Y, G.Y, A.Y, S.Y, F.K. ve Ö.T'yi yakalamıştı.
Operasyonda iş yerinde 787 bin lira, 1372 aracın satış sözleşmesi, 107 tapu, 70 çek, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirilmiş, ilk tespitlere göre yaklaşık 70 müştekinin mağdur edildiği, zanlıların 100 milyon lira civarında haksız kazanç elde ettiği, sayının artabileceği öğrenilmişti.
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