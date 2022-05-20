'Ucuz konteyner' ilanlı dolandırıcılara operasyon: 17 gözaltı

Kocaeli’de, e-ticaret siteleri üzerinden 'ucuz konteyner' ilanı vererek, 73 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 17 kişi, gözaltına alındı.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 11:38
'Ucuz konteyner' ilanlı dolandırıcılara operasyon: 17 gözaltı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e-ticaret siteleri üzerinden düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, kapora aldıkları 73 kişiyi dolandıranlar hakkındaki şikayetler üzerine harekete geçti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İnternet sitelerinde bulunan şüpheli ilanları inceleyen polis, olayla bağlantısını bulunan 17 kişiyi yakalamak için İstanbul ve Kocaeli’de operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri eşliğinde evlere yapılan baskınlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler hakkında ‘bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.


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