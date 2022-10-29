Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 38 PL 763 plakalı araç içerisinde hareketsiz şekilde 2 kişinin yattığını gören yurttaşlar durumu ihbar etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede isimlerinin Savaş Y. ve Betül K. olarak belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Hayatını kaybeden şahısların yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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