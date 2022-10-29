Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu.

İHA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:21
Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 38 PL 763 plakalı araç içerisinde hareketsiz şekilde 2 kişinin yattığını gören yurttaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede isimlerinin Savaş Y. ve Betül K. olarak belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Hayatını kaybeden şahısların yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi. 

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 



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