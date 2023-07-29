Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kayseri-Niğde karayolunda otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 12:48
Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Kayseri-Niğde karayolunun 58'inci kilometresi Gülbayır Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, U.Ç.'nin kullandığı 19 ABL 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü U.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Ç., Y.Ç., T.Ç. ve F.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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