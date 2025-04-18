Kayseri'de panik anları... Balkondan tüfekle ateş açıp, kendini eve kilitledi!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:43

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:58

Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında dün saat 23. 00 sıralarında panik dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; N.D.'nin (55) balkona çıkıp tüfekle havaya ateş açması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis N.D.'ye kapıyı açması için uyarıda bulundu.

3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Kendisini eve kilitleyen N.D., polise kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından N.D., evden çıkarılarak gözaltına alındı.