Kayseri'de panik anları... Balkondan tüfekle ateş açıp, kendini eve kilitledi!

Kayseri'de, balkondan tüfekle havaya ateş açıp, polisin gelmesiyle kendisini eve kilitleyen N.D., 3 saat süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılarak gözaltına alındı.

Kayseri'de panik anları... Balkondan tüfekle ateş açıp, kendini eve kilitledi!
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DHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:43

Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında dün saat 23. 00 sıralarında panik dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; N.D.'nin (55) balkona çıkıp tüfekle havaya ateş açması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis N.D.'ye kapıyı açması için uyarıda bulundu.

3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Kendisini eve kilitleyen N.D., polise kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından N.D., evden çıkarılarak gözaltına alındı. 

 


Etiketler: #Balkon #gözaltı #tüfek #ateş

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