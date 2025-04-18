Kayseri'de panik anları... Balkondan tüfekle ateş açıp, kendini eve kilitledi!
Kayseri'de, balkondan tüfekle havaya ateş açıp, polisin gelmesiyle kendisini eve kilitleyen N.D., 3 saat süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılarak gözaltına alındı.
Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında dün saat 23. 00 sıralarında panik dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; N.D.'nin (55) balkona çıkıp tüfekle havaya ateş açması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis N.D.'ye kapıyı açması için uyarıda bulundu.
3 SAATTE İKNA EDİLDİ
Kendisini eve kilitleyen N.D., polise kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından N.D., evden çıkarılarak gözaltına alındı.
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