Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 zanlı yakalandı
Kayseri'de 1 kilo 301 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve ticaretini yapmak isteyenlere yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 301 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.
Söz konusu suç unsurlarına ilişkin şüpheliler M.A. (34), M.B.A. (20), H.E.Ç. (18), D.T. (21), C.S. (20), İ.E. (33) ve C.Ş. (26) yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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