Konya'da 'etli ekmek fırınında' uyuşturucu satan zanlı tutuklandı
Konya'da işlettiği etli ekmek fırınında uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir etli ekmek fırınında uyuşturucu ticaret yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, işyerine düzenlediği operasyonda, 165 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Gözaltına alınan işyeri sahibi N.S'nin daha önceden "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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