Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

14 Kasım 2022 Pazartesi, 13:40

Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T (87) ile karısı E.T'den (73) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.

KOCANIN ERKEK KARDEŞİ GÖZALTINDA

E.T'nin, balta ile darbedilerek öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, olay sırasında evde bulunan A.T'nin kardeşi A.T'yi (76) cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.