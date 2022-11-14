Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Kayseri'de bir kadın ile yatağa bağımlı yaşayan eşi A.T. evlerinde ölü bulundu. A.T'nin erkek kardeşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T (87) ile karısı E.T'den (73) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.
KOCANIN ERKEK KARDEŞİ GÖZALTINDA
E.T'nin, balta ile darbedilerek öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, olay sırasında evde bulunan A.T'nin kardeşi A.T'yi (76) cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.
Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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