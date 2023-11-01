Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri'de yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:46
Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
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Kayseri-Niğde karayolunun 51'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında Ahmet Doğan idaresindeki midibüs kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada midibüsteki 14 yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri midibüs kaza

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