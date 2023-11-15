Kayyumdan seçim öncesi dev satış

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:01

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:10

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dün Resmi Gazete’ye verilen ilanda 35 ayrı taşınmazın satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Toplamda 361 milyon 687 bin TL muhammen bedeli bulunan bu taşınmazların yerel seçim öncesi satışa çıkarılması tartışma yarattı. Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mustafa Avcı, söz konusu tartışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

"BORÇLARIN 2-3 KATINA GELDİĞİNİ DUYUM ALDIK"

Görevi devraldıklarında belediyenin 1 milyar 100 milyon TL borcu olduğunu ancak kayyum yönetiminin bu borcu 3 katına çıkardığını ifade eden Avcı, “Seçimleri kazandığımızda belediyeyi başka bir kayyumdan borçlu devraldık. 3 ay görevde kalabildik şimdi borçların 2-3 katına geldiğini duyum aldık” dedi.

Ancak bu satışların belediyenin borçlarını kapatmak için olmadığını öne süren Avcı, “31 Mart Yerel Seçimleri’nde bu seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar. Hem borç yükünü arttırmak hem de belediyenin elinde taşınır ya da taşınmaz ne varsa satmak istiyorlar. Ayrıca gider ayak ‘yandaşlarımıza ne kadar rant sağlarsak o kadar iyi’ diye düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.