Kaz dövüşü yaptıran 7 şahsa suçüstü baskın!

Çorum’da kaz dövüştüren 7 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaz dövüşü yaptıran 7 şahsa suçüstü baskın!
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:22

Edinilen bilgiye göre, Çorum Merkez ilçesi Ovasaray köyünde kaz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kaz dövüştüren 7 şahıs suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından şahıslara toplam 72 bin 695 TL para cezası kesildi.

Olayda ele geçirilen 6 kaz, muhafaza altına alınarak Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #çorum #Kaz #dövüş

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