Kaz dövüşü yaptıran 7 şahsa suçüstü baskın!
Çorum’da kaz dövüştüren 7 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum Merkez ilçesi Ovasaray köyünde kaz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kaz dövüştüren 7 şahıs suçüstü yakalandı.
Ekipler tarafından şahıslara toplam 72 bin 695 TL para cezası kesildi.
Olayda ele geçirilen 6 kaz, muhafaza altına alınarak Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı
- Yenilmeyen teğmenler