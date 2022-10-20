Kazım Alper Aykut kimdir? Kazım Alper Aykut hayatını neden kaybetti?

Cumhuriyet savcısı Kazım Alper Aykut, hayatını kaybetti. Kazım Alper Aykut kimdir? Kazım Alper Aykut hayatını neden kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 13:20
Kazım Alper Aykut kimdir? Kazım Alper Aykut hayatını neden kaybetti?
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Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut kaldığı otelde ölü bulundu.

KAZIM ALPER AYKUT KİMDİR?

Kazım Alper Aykut, 2016 yılından beri Alanya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısıdır. Kazım Alper Aykut evli ve 1 çocuk babasıdır.  

KAZIM ALPER AYKUT HAYATINI NEDEN KAYBETTİ?

Kazım Alper Aykut'un, kaldığı otelde odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen işletme yetkilileri harekete geçti.

Odaya giren otel çalışanları, Aykut'u hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Otele gelen sağlık görevlileri savcının öldüğünü belirledi. Aykut'un cesedi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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