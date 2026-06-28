Ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı: Yaralılar var

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde D.A.’nın (23) kontrolünü yitirdiği 26 AOM 530 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü D.A. ile yanındaki arkadaşı K.C.Ö. (24) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemede sürücü D.A.’nın 1.67 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından sürücü D.A.’ya 65 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.