Kebapçıda şoke eden anlar... Tartışan baba-oğul damdan atladı!

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde kebapçı dükkanlarında tartışan baba-oğul, işyerlerinin damından atlayarak yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kebapçıda şoke eden anlar... Tartışan baba-oğul damdan atladı!
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İHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:24

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Cemal Yılmaz Mahallesi Gazi Caddesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle işyerlerinde tartışan M.Ş. ile oğlu K.Ş., daha sonra müstakil dükkanın damına çıkarak atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.


Etiketler: #diyarbakır #kebapçı

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